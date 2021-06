Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 14 giugno

ADV





Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di deboli velature. Sviluppo, nelle ore pomeridiane, di nubi cumuliformi sui rilievi centro-occidentali dove non si escludono brevi rovesci sulle aree di crinale.

Temperature minime comprese tra 19 e 21 gradi; massime comprese tra 27 gradi della costa e 31 gradi delle pianure occidentali.

Venti deboli da est con rinforzi su mare e settore costiero durante la notte e prime ore del mattino. Attenuazione dalla tarda mattinata.

Mare inizialmente molto mosso, con moto ondoso in attenuazione, fino a divenire poco mosso in serata.