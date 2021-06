A Castelnovo Monti due incontri sull’importanza della lettura ai bambini, fin dai primi giorni di vita

ADV





Il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni dell’Appennino propone una nuova iniziativa, in collaborazione con la Biblioteca “R. Crovi” di Castelnovo Monti. “Mamma, leggimi una storia…” è un ciclo di due incontri, che si svolgeranno presso la sede del Centro in via XXV Aprile n.1 giovedì 17 giugno dalle 10 alle 11.30 e giovedì 8 luglio dalle 16 alle 18, suddivisi in piccoli gruppi. L’iniziativa si propone di dare risposta ad alcune domande importanti nella formazione dei bambini e la loro educazione alla lettura: quando è il momento giusto per iniziare a leggere a un bambino? Quali sono i libri più adatti? Come posso leggere le storie al mio bambino? Quanto è importante la lettura nei primi 1000 giorni di vita? A parlarne sarà Michela Costi della Biblioteca Crovi, che illustrerà i benefici e l’importanza della lettura e della narrazione.

Gli incontri si terranno in gruppi di 3 mamme e 3 bambini così da poter dedicare ad ognuno il giusto spazio. Giovedì 17 giugno il primo gruppo sarà dalle ore 10 alle 10.30, il secondo dalle 11 alle 11.30. Giovedì 8 luglio il primo gruppo dalle ore 16 alle 16.30, il secondo dalle 17 alle 18.

Per informazioni e per iscriversi all’iniziativa è possibile inviare una mail all’indirizzo centrofamiglie@unioneappennino.re.it oppure chiamare il numero 340 4649682.

Il Centro è un servizio gratuito rivolto a tutte le famiglie, per proporre azioni di carattere informativo e di promozione, sostegno e supporto alla genitorialità. Offre spazi di ascolto, orientamento, informazione e consulenza specifica. I servizi sono volti a offrire consulenza in ambito genitoriale, individuale e di coppia.