Grande festa per la Granfondo matildica nel suo passaggio a Castelnovo Monti

È iniziata proprio nel comune di Castelnovo Monti la fuga del vincitore della 49^ edizione della Granfondo Matildica. Fabio Cini della Cicli Copparo Ancona ha staccato tutti sulla salita da Maillo a Castelnovo ne’ Monti, presentandosi al rilevamento di Via Bellessere con circa due minuti di vantaggio sugli inseguitori.

Nessuno degli 800 atleti in gara è riuscito a raggiungerlo nei successivi 76 km che lo separavano dal traguardo di Albinea. Fra la macchina di inizio corsa e quella di fine corsa, ossia nello spazio di circa 15 minuti che ha contraddistinto la gara chiusa al traffico da quella cicloturistica, sono passati dal centro di Castelnovo i primi 190 ciclisti in gara. A seguire ha attraversato il paese una lunga carovana di biciclette la cui andatura meno sostenuta, nel rispetto del codice della strada, ha permesso ai ciclisti di ammirare gli splendidi scorci del territorio e di godere del ristoro allestito ed offerto in Piazza Gramsci dai volontari di Università del Pedale e ASD Cooperatori.

Si è trattato di un ristoro davvero ricco, non solo di bevande e frutta, ma anche di prodotti tipici locali, tutti mono porzionati nel rispetto delle norme covid. Fra questi gli stick di Parmigiano Reggiano, le Castagne Bio cotte a vapore di Foodness e le crostatine. Il ristoro è stato servito dai volontari muniti di quanti, mascherina e visierina con mescita dei liquidi nelle borracce degli atleti o nei bicchieri monouso. Oltre alle pattuglie della polizia locale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e della forza pubblica hanno presidiato incroci e strade i volontari del Gruppo Alpini di Castelnovo.