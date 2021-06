Mercanti in villa a Formigine 19 e 20 giugno, nella cornice del Parco della Resistenza

ADV





Le eccellenze dell’handmade si danno appuntamento al parco di Villa Gandini a Formigine. Sabato 19 e domenica 20 giugno lo storico parco formiginese ospiterà “Mercanti in Villa”, mostra mercato a libero accesso, dedicata ad eccellenze artigianali e realizzata a cura dell’associazione “A spasso tra le rose”.

Dalle ore 10.00 alle 19.00 il Parco della Resistenza accoglierà circa 40 tra artigiani e creativi provenienti da diverse regioni d’Italia specializzati nella creazione di prodotti realizzati a mano, nei quali la manualità si fonde con l’arte dando vita ad oggetti unici e speciali. Villa Gandini, dimora storica situata a poca distanza dal centro di Formigine e dal Castello, e straordinario esempio di architettura neoclassica, sarà lo scenario ideale per un appuntamento che richiama le atmosfere vintage e retrò. “Mercanti in Villa” è una delle prime occasioni in zona bianca per trascorrere un weekend all’aria aperta all’insegna della creatività artigiana, immersi nel verde secolare del parco, ammirando pregevoli creazioni fatte a mano. Per l’occasione – come accade il sabato in tempo di mercato – anche domenica via Sant’Antonio sarà percorribile solo a senso unico in uscita dal centro storico.