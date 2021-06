San Possidonio, emergenza Covid: misure eccezionali e straordinarie per le imprese commerciali e di servizio

ADV





Il Sindaco di San Possidonio comunica che a far data dall’ 11 giugno 2021 è stato pubblicato un avviso che promuove l’adozione delle misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell’emergenza Covid-19 sede operativo nel territorio comunale. Tali benefici saranno attribuiti alle imprese che in ragione del DPCM 11/03/2020 hanno avuto la sospensione della propria attività. L’assessore al commercio Bulgarelli si ritiene molto soddisfatta, un primo passo in aiuto alle nostre attività in sofferenza. In futuro si cercherà, nel limite del possibile, di allargare al platea dei beneficiari.