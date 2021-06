Vaccino Covid: da mercoledì 16 giugno prenotazioni fascia 20-24 anni: è l’ultima. Poi aperte per tutte le fasce d’età

ADV





Mercoledì 16 giugno si aprono le prenotazioni per la fascia d’età 20-24 anni (nati dal 1997 al 2001 compresi) che, di fatto, chiude la fase di organizzazione delle prenotazioni per fasce di età. Da domani potranno infatti accedere al vaccino tutti i cittadini modenesi sopra i 12 anni: coloro che, pur rientrando nelle fasce d’età per le quali è già possibile prenotare, non hanno ancora fissato la data della vaccinazione, possono farlo in qualsiasi momento, attraverso le modalità indicate per la fascia d’età di appartenenza.

Sarà possibile prenotare scegliendo tra diversi canali: per telefono, chiamando il numero dedicato 059 2025333, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13; tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso da quello dei genitori nel caso di minori, se associato); collegandosi al sito Cupweb; attraverso l’App “ER Salute”; nelle Farmacie private e comunali della provincia di Modena; o presso i Corner Salute presenti in numerosi punti vendita Coop Alleanza 3.0 della provincia di Modena.