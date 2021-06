Arrestato a Bologna noto pregiudicato per reati di bancarotta e trasferimento fraudolento di valori, atti persecutori e ricettazione

ADV





Nelle prime ore di oggi, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna nelle persone dei Sostituti Procuratori dott.ssa Manuela Cavallo e dott.ssa Michela Guidi, personale della Squadra Mobile e militari della Guardia di Finanza di Bologna, hanno provveduto a dare esecuzione ad Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali – Decreto di sequestro preventivo, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna dott. Francesco Zavaglia, nei confronti di C.C., nato a Bologna classe 1959, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, furto, estorsione, ricettazione, usura, falso, falsificazione e spendita di monete, oltraggio, resistenza e violenza a P.U., violazione dell’art.617 bis (installazione di impianti di intercettazione fuori dai casi previsti) e dell’art.513 Illecita concorrenza con minaccia o violenza, per i reati di:

– Bancarotta fraudolenta (artt.216 co.1 n.1 e 2 – 223 co.1 e co.2 n.2 L.F.), in quanto, in concorso con altre persone, quale amministratore di fatto di società intestate a prestanome compiacenti, cagionava il dissesto delle stesse mediante l’omissione di pagamenti dei debiti erariali nei confronti di enti pubblici (vds Comune di Bologna) e delle relative cartelle di pagamento a partire dall’anno 2007 (per un importo prossimo al milione di euro), nonché cedendo di fatto le stesse ad altre aziende a lui riferibili, senza la formalizzazione di alcun documento contrattuale e senza ottenere la corresponsione del relativo prezzo. Nell’occasione provvedeva altresì, sempre in relazione alla medesima società, a sottrarre, distruggere o distrarre, senza alcuna giustificazione economica, somme di denaro e beni, al fine di proseguire, con altro nome, le medesime attività;

– Atti persecutori (612 c.p.) nei confronti dell’acquirente di una delle attività commerciali a lui riferibili, allo scopo di rientrare in possesso dell’attività medesima in virtù della clausola del c.d. “patto di riservato dominio”, trattenendo le rate già pagate a titolo di risarcimento;

– Ricettazione (artt.81- 648 c.p.), in quanto ricettava biciclette di pregio provento di attività delittuosa;

– Trasferimento fraudolento di valori (artt.81 co.1 e 2 – 512 bis c.p. – già 12 quinquies co.1 D.L. 306/1992), in quanto, al fine di eludere eventuali provvedimenti ablativi reali adottabili nei suoi confronti in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva a terzi prestanome la titolarità di quote societarie e la disponibilità di somme di denaro;

– Plurimi reati di Autoriciclaggio (artt.81 – 648 ter c.p.), avendo trasferito in nuove attività commerciali i proventi dei suindicati reati.

Nell’occasione, così come disposto dal il G.I.P. con la predetta ordinanza, si è proceduto al Sequestro di quote sociali e rami d’azienda, oltre alla confisca diretta di una grande quantità di denaro rinvenuta nei conti correnti riferibili all’uomo.