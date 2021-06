Sede vaccinale Covid 19 di Castelnovo Monti, cambiamenti organizzativi dal mese di luglio

ADV





COVID 19, a partire dal mese di Luglio il punto vaccinale situato al Parco Tegge di Felina sarà operativo dal lunedì al venerdì e non più nelle giornate di sabato e di domenica. I cittadini che avevano un appuntamento già fissato a luglio nelle giornate di sabato riceveranno un sms che anticiperà la vaccinazione al venerdì sempre al Parco Tegge o la posticiperà alla domenica nella sede vaccinale dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Coloro che avevano un appuntamento fissato di domenica al Parco Tegge riceveranno un sms con indicazione di recarsi al punto vaccinale dell’Ospedale Sant’Anna.

Le vaccinazioni COVID 19 nel Distretto di Castelnovo Monti proseguiranno regolarmente secondo le indicazioni della Struttura commissariale e gli obiettivi assegnati alle Aziende sanitarie, la variazione organizzativa prevista da luglio non modifica in termini numerici l’offerta vaccinale e, a fronte delle riaperture previste, rende possibile ai gestori della Struttura Parco Tegge lo svolgimento della loro attività che si concentra in particolare nel fine settimana.

Coloro che riceveranno una variazione di data e saranno impossibilitati a presentarsi in quella nuovamente proposta potranno chiamare il numero di telefono 0522-338799 oppure il numero 0522-338700 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, o scrivere una mail a info.vaccinazionecovid19@ausl.re.it, chiedendo la modifica.

L’Azienda Usl di Reggio Emilia coglie l’occasione per ringraziare i gestori della Cooperativa sociale Parco Tegge per la collaborazione fornita in questi mesi e per la disponibilità a prorogare la permanenza del punto vaccinale fino al prossimo 30 settembre.