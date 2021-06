Fiorano: da lunedì lavori di Hera per il ripristino di un tratto di rete fognaria

ADV





Lunedì 21 giugno Hera darà il via, a Fiorano, a lavori per il ripristino di un tratto di rete fognaria, in via Malmusi.

I lavori, che dovrebbero concludersi nell’arco di un mese, comporteranno modifiche alla viabilità, poiché il cantiere occuperà parte della sede stradale. In particolare, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel tratto compreso tra la rotatoria di via Malmusi, all’intersezione con via Statale, fino al civico 15 della stessa via Malmusi.

Le temporanee modifiche alla viabilità sono state concordate con l’Amministrazione Comunale.