Sabato 19 giugno la Mille Miglia passa da Modena: possibili temporanee modifiche alla viabilità ordinaria

Sabato 19 giugno Modena ospiterà la 39esima rievocazione storica Mille Miglia, con il transito per la città e in centro storico di svariate auto d’epoca, che potrà comportare rallentamenti e temporanee modifiche alla viabilità ordinaria.

Il percorso della manifestazione, in particolare, interesserà le seguenti vie: Emilia est, Ciro Menotti, Tagliazucchi, Grimelli, San Giovanni del Cantone, corso Canalgrande, corso Accademia, Piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia centro, piazza Torre, Piazza Grande, corso Duomo, Emilia centro, largo Porta Sant’Agostino, Berengario, Bono da Nonantola, Novi Sad, Monte Kosica, Storchi, Zucchi, Emilia ovest.

Durante la manifestazione potranno essere adottate deviazioni o sospensioni alla circolazione stradale ritenute necessarie per lo svolgimento della manifestazione e per la sicurezza della circolazione stradale. Il tratto centrale di via Emilia compreso tra via Farini e piazza Torre, così come l’attraversamento di Piazza Grande e corso Duomo, saranno transennati per mettere in sicurezza i pedoni.

In occasione dell’iniziativa, inoltre, in Piazza Roma sarà presente un punto informativo della Polizia locale, che fornirà informazioni relative alla viabilità interessata dalla manifestazione e risponderà alle domande degli utenti. Nel gazebo saranno inoltre distribuiti anche materiali informativi sul corretto utilizzo delle nuove corsie della mobilità d’emergenza presenti in città.