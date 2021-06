Al via il 21 giugno 2021, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, la prima edizione della Summer School “Legalità e Giustizia – LE-GI”

ADV





Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia con il sostegno dalla Fondazione di Modena organizza la prima edizione della Summer School “Legalità e Giustizia – LE-GI”.

L’iniziativa, rivolta agli studenti del III e IV anno dei licei della provincia di Modena, si inserisce nell’ambito delle attività per l’orientamento promosse dal Dipartimento di Giurisprudenza e prevede un ricco programma di attività seminariali, dialoghi e dibattiti, nel corso dei quali studentesse e studenti potranno meglio conoscere le figure professionali legate agli studi giuridici: non solo avvocato/a, magistrato/a, giudice, notaio/a ma anche le nuove professioni legate all’ambito giuridico come consulenti del lavoro, data protecion officer e così via.

Workshop e momenti formativi alla presenza di esperti ed esperte saranno il cuore della Summer School: si parte lunedì 21 giugno, con l’intervento introduttivo della Prof.ssa Laura de Fazio, coordinatrice scientifica di “LE-GI”, e i saluti istituzionali del Prof. Carmelo Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e della Dott.ssa Silvia Menabue, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

I lavori, che proseguiranno fino al 25 giugno, vedranno la presenza di numerosi momenti di orientamento professionale, curati da rappresentati del mondo giudiziario, del notariato e dell’area forense. Spazio anche alle testimonianze di operatori giuridici nell’area pubblica e privata e ad un approfondimento sull’accesso alla carriera accademica.

Mercoledì 23 giugno l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla dimensione internazionale del giurista, con un focus sui programmi di internazionalizzazione per gli studenti e le studentesse di giurisprudenza. Giovedì 24, invece, un’interessante attività pratica coinvolgerà i partecipanti: verrà svolta, infatti, una simulazione processuale, partendo dal caso “Marta Russo”.

Nel corso della cerimonia di chiusura, che si svolgerà venerdì 25 giugno, quanti avranno preso parte alla Summer School riceveranno l’attestato di partecipazione

L’iniziativa – afferma la Prof.ssa Laura De Fazio – si colloca nel solco di un percorso di collaborazione con le scuole modenesi che è stato tracciato già da qualche anno, grazie anche al lavoro dei referenti per l’orientamento del Dipartimento, da ultimo la Prof.ssa Maria Cristina Santini. La Summer School mira a offrire agli studenti e alle studentesse l’opportunità di conoscere il ruolo del diritto nella società odierna e a sviluppare l’interesse e la sensibilità per la legalità e la giustizia attraverso la trattazione di tematiche giuridiche di attualità e con un coinvolgimento diretto nelle attività presentate.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Notarile di Modena e dall’Ordine degli Avvocati di Modena e vede la Segreteria Scientifica della Dr.ssa Maria Barberio e del Dr. Cesare Trabace.