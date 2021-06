Maltempo a Modena: dalla Regione i fondi per il risarcimento dei danni causati dagli eventi calamitosi del 2019

ADV





Ammonta a 1 milione 816 mila euro la somma che la Regione Emilia Romagna ha destinato al Comune di Modena per i primi rimborsi dei danni causati dagli eventi calamitosi del 2019, la grandinata di giugno e le piogge e le alluvioni di novembre.

I contributi, nei limiti di 5.000 euro per i privati e di 20 mila euro per le attività economiche e produttive, saranno liquidati dal Comune ai 600 cittadini che avevano presentato, entro la scadenza prevista di luglio 2020, la ricognizione dei danni subiti e che avevano visto accolta la loro domanda. La somma totale stanziata, infatti, è stata calcolata sulla base dell’entità delle domande di risarcimento accolte.

L’amministrazione comunale liquiderà direttamente i contributi a chi aveva presentato domanda, dopo aver completato le verifiche necessarie entro il 15 dicembre 2021.

I beneficiari che non avessero ancora eseguito gli interventi di ripristino avranno tempo fino a dicembre 2022 per farlo e per trasmettere la documentazione prevista.