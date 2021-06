La Giunta Regionale a Castellarano

ADV





Si è tenuta oggi, martedì 22 giugno, la visita che il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, insieme a tutta la giunta regionale, ha voluto riservare a Castellarano. La giunta regionale, accompagnata dal sindaco Giorgio Zanni e da tutti gli assessori, ha fatto visita ai cantieri del nuovo “Teatro dello Sport” di Tressano e della Casa della Salute di Castellarano.

“Sono venuto con il sindaco Zanni e tutta la giunta regionale — commenta il Presidente Bonaccini — a toccare con mano la bontà degli investimenti che la regione ha messo a disposizione e che qui vengono spesi molto bene. Una nuova Casa della salute, efficiente e moderna, a disposizione della comunità e del territorio e il “Teatro dello Sport”. Due grandi strutture che significano la ripartenza dopo questo drammatico anno della pandemia”.

La nuova Casa della Salute di Castellarano è parte del piano di investimenti della regione per rendere la salute sempre più vicina e accessibile ai cittadini. Una volta ultimata, al suo interno avranno posto gli studi dei medici di medicina generale, gli ambulatori specialistici, il CUP e i servizi sociali e sanitari. Nuovi spazi quindi per i servizi di AUSL e Unione Tresinaro-Secchia, un nuovo importante punto di riferimento per la comunità.

“È stata una bella giornata per la nostra comunità, — aggiunge il sindaco Giorgio Zanni — questa in cui abbiamo accolto al giunta regionale. Abbiamo mostrato loro quelli che sono i lavori di oggi ma che proiettano Castellarano nel futuro. Il Teatro dello Sport è una struttura che completa il nostro polo scolastico, un vero e proprio palazzetto dello sport dedicato anche alla cultura. Abbiamo ringraziato la giunta perché anche grazie al loro finanziamento, insieme al comune e altre realtà, stiamo realizzando queste opere, a cui si aggiunge la ciclopedonale sul Secchia che collegherà i comuni da Rubiera a Baiso passando appunto per Castellarano”.

Il “Teatro dello Sport” ora in costruzione è un’innovativo palazzetto dello sport da 400 posti a vocazione multifunzionale, in grado di ospitare sia eventi sportivi sia spettacoli dal vivo. Un progetto studiato e finanziato del Comune di Castellarano che punta a dare risposta a quante più sensibilità ed esigenze diverse: alunni e insegnanti, ragazzi e famiglie, adulti, società sportive ed associazioni. Tra i segni più caratteristici della struttura, l’involucro in grès porcellanato ad alta tecnologia, in grado assorbire la CO2 grazie all’energia del sole. Quest’opera da 2,3mln di euro è stata premiata dalla regione Emilia-Romagna con uno stanziamento di € 500.000, altri € 400.000 sono stati ottenuti tramite sponsor privati: Graniti Fiandre e Ceramiche MOMA.