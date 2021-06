Le grandi colonne sonore del cinema, sabato 26 giugno a Maranello serata tra musica, parole e suggestioni

ADV





Sabato 26 giugno in Piazzetta Nelson Mandela (via Vittorio Veneto 5, esterno Biblioteca Mabic) alle ore 21 è in programma “Il cinema tra musica, parole e suggestioni”, serata dedicata alle grandi colonne sonore della storia del cinema. Sono tanti i capolavori che hanno segnato la produzione cinematografica soprattutto degli anni che vanno tra la prima e la seconda metà del 900: il concerto sarà un excursus nel cinema italiano, attraverso l’interpretazione delle musiche dei compositori più famosi a cura del maestro Gentjan Llukaci (foto) al violino e del maestro Stefano Malferrari al pianoforte. Matteo Malferrari, pianista e compositore, spiegherà come sono nate le colonne sonore e da cosa si sono fatti ispirare i vari compositori.

Gentjan Llukaci, dopo essersi diplomato in violino presso l’accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti nel 1991, ha svolto nel suo paese d’origine un’intensa attività concertistica, per poi stabilirsi in Italia. Oltre ad aver suonato per i Papi Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI ha condotto una intensa attività concertistica collaborando con vari maestri ed esibendosi nei teatri italiani ed esteri.

Stefano Malferrari ha studiato al Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna e si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Rossini di Pesaro. Si è poi perfezionato con i pianisti Jörg Demus e Gyorgy Sandor.