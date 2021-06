Tennis, Campionato nazionale serie B – tabelloni playoff e playout: doppia sfida per lo Sporting Club Sassuolo

ADV





Al via, domenica prossima, i tabelloni di playoff e playout del campionato cadetto di tennis e lo Sporting Club Sassuolo sarà impegnato su due fronti, quello della rincorsa alla promozione, per la squadra maschile di B2, e quello per evitare la retrocessione, per la formazione femminile di B1.

In base al regolamento della manifestazione, ogni turno di tabellone verrà giocato con gare di andata e ritorno e le squadre dello Sporting, in virtù delle loro posizioni al termine della fase a gironi, saranno impegnate entrambe in casa, i maschi contro il CT Davis 76 di Viterbo e le femmine contro GS Argentario di Lavis (TN).

L’inizio degli incontri è previsto per le ore 10 nei campi indoor del club di Via Vandelli. In base ai protocolli anti-covid non sarà possibile assistere agli incontri, tuttavia, sul sito della Federtennis si avrà la possibilità di seguire in diretta l’andamento dei singoli match, accedendo alla pagina del live-score.