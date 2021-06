Attivo il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Collagna nel Comune di Ventasso

ADV





Sabato 26 giugno è stato riattivato il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Collagna, nel Comune di Ventasso. L’operatività era cessata nel 2018 in conseguenza della revisione normativa degli elenchi di appartenenza dei volontari dei Vigili del Fuoco.

Il Comando provinciale, attesa l’importanza del presidio territoriale, quest’anno ha intrapreso un percorso finalizzato al retraining operativo del ridotto nucleo di unità ancora disponibili, ed al reclutamento di nuovi volontari che, terminato il corso di formazione, potenzieranno quanto prima il nucleo originario.

Il presidio dei Vigili del Fuoco di Collagna è al momento attivo nei fine settimana e si allerta tramite sala operativa provinciale 115.

Notevole anche lo sforzo sostenuto dall’Amministrazione comunale che ha riattivato i locali e le risorse strumentali della sede storica, e ridestinato nuovi locali per l’autorimessa.

Due i mezzi messi a disposizione dal Comando, un’autopompa per interventi vari e un fuoristrada dotato di modulo per antincendio boschivo.