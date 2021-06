Moto GP, Pecco Bagnaia chiude al sesto posto il GP d’Olanda ad Assen

ADV





Pecco Bagnaia ha chiuso al sesto posto il Gran Premio d’Olanda di MotoGP, disputato questo pomeriggio sul TT Circuit di Assen. Il pilota del Ducati Lenovo Team, partito dalla prima fila con il terzo tempo, era riuscito a portarsi subito al comando, imponendo il proprio ritmo nel tentativo di contenere Quartararo alle sue spalle. Superato al sesto giro, Pecco non è riuscito a restare con il pilota francese, ma ha dato poi vita ad un’accesa battaglia con Nakagami per la seconda posizione, superando però i limiti del tracciato in due occasioni. Costretto a scontare un “long lap” come penalità, Bagnaia ha dovuto riaccodarsi all’ottavo posto vedendo svanire la possibilità di lottare per il podio, ma riuscendo comunque a risalire fino alla sesta posizione e guadagnare punti preziosi per il campionato.

Gara sfortunata invece per Jack Miller. Il pilota australiano, partito dall’ottava posizione in griglia, si trovava nel secondo gruppo di inseguitori quando, per evitare un contatto con due piloti davanti a lui, ha dovuto frenare perdendo il controllo della sua Desmosedici GP e incappando in una scivolata. Rientrato in diciottesima posizione, Miller è stato infine costretto a rientrare ai box, fermato erroneamente dalla direzione gara convinta della presenza di una inesistente perdita d’olio.

Dopo il nono appuntamento della stagione MotoGP 2021, Bagnaia occupa ora la terza posizione in classifica generale, mentre Miller è quinto a 56 lunghezze dal leader Quartararo. Ducati e il Ducati Lenovo Team sono invece entrambi secondi nel Campionato Costruttori e nella classifica riservata alle squadre.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 6°

“Quella di oggi è stata forse una delle gare più difficili di tutta la mia carriera in MotoGP. Ho cercato in tutti i modi di difendermi da Fabio ma, nel momento in cui mi ha passato, era chiaro che non sarei riuscito a restare con lui. Nella prima parte del circuito riuscivo a recuperare un po’ di terreno, ma nell’ultimo settore perdevo davvero molto rispetto a lui e ho faticato davvero molto anche a lottare con Nakagami. Nel tentativo di difendermi, sono uscito dai limiti del tracciato in due occasioni ed ho dovuto scontare un long lap di penalità. A quel punto è stato davvero difficile recuperare posizioni. Chiedo scusa alla mia squadra per questo errore, che avrei potuto evitare, ma oggi ho davvero dato il massimo per cercare di portare a casa il maggior numero di punti”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – Ritirato

“Sicuramente questa non era una pista facile per noi, ma speravo in un finale diverso per questo fine settimana. Alla curva cinque c’è stata un po’ di confusione tra Nakagami e Mir e, nel tentativo di evitare un possibile contatto, ho frenato presto perdendo il controllo dell’anteriore e sono scivolato. In quel momento forse ero più concentrato su ciò che stava accadendo davanti a me che non sulla mia guida e ovviamente sono infastidito per questo errore. Peccato, perché oggi era importante riuscire a fare qualche punto, ma è andata così. Non siamo lontani in campionato, però ora bisogna cercare di voltare pagina e tornare ad essere vincenti nelle prossime due gare in Austria, dopo la pausa estiva”.

Il Campionato MotoGP avrà ora una pausa di cinque settimane prima di tornare in pista per il decimo round della stagione MotoGP 2021, il Gran Premio di Stiria, in programma dal 6 all’8 agosto al Red Bull Ring di Spielberg, in Austria.