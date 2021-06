Nuoto, weekend denso di manifestazioni openwater con tanti modenesi in gara

A Sirmione si è svolta la seconda tappa del circuito SwimTheIsland dove, sulla distanza Classic di 3,2 km, si sono sfidati oltre 400 atleti.

Il lago mosso con onde laterali ha infastidito i nuotatori soprattutto nella prima parte di gara, ma la bella giornata di sole e la temperatura dell’acqua hanno comunque permesso agli atleti di passare una bellissima giornata di sport.

Una quindicina i gialloblu partecipanti delle società Sea Sub, Sweet Team e Pentathlon, con Enrico Cavicchioli (Sweet team) che conquista la miglior posizione assoluta (24.) anche se escluso dal podio (4°) nella M1.

I risultati di rilievo arrivano invece con i portacolori della Sea Sub. Andrea Vian vince la categoria Senior precedendo 40 atleti della fascia d’età e Anna Ismail, 3^ nella stessa categoria femminile.

Gara a tappe invece per la competizione Hadria, che è iniziata venerdì a Trieste per concludersi in Slovenia con le prove di sabato a Sistiana e domenica a Pirano.

Come ogni gara a tappe che si rispetta premiazioni sia di tappa che finali, con boa a contraddistinguere il leader delle 3 distanze.

Nella formula Hadria Top (disputato sulle gare di 3 km) la modenese Giulia Gatti (Sea Sub) che si è aggiudicata la gara di domenica chiudendo 3^ assoluta nella classifica finale.

Nella formula Hadria Magellano (distanze di un miglio) Marzo Zanasi (CS GdF Mo) si è classificato 3° sabato e 2° domenica rimanendo però escluso dal podio finale (6°).