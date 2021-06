Si tuffano nel Po a Boretto: un morto ed un disperso

ADV





I Vigili del Fuoco Reggio Emilia, supportati dall’elicottero del reparto Volo Vigili del Fuoco Emilia Romagna e dai sommozzatori, questo pomeriggio hanno recuperato il corpo di un uomo, annegato nelle acque del fiume Po in prossimità della spiaggia Boretto.

Secondo le prime informazioni, un gruppetto di cinque-sei persone si trovava allo ‘spiaggione’ per una grigliata, quando un romeno 58enne è sceso in acqua, a quanto pare per recuperare una canna da pesca finita ad una ventina di metri dalla riva, ma si è trovato in difficoltà per la corrente. Per aiutarlo si sono tuffati in due: uno è rientrato a riva e si è messo in salvo, l’altro, un 32enne anche lui romeno, è sparito nell’acqua come il connazionale. Più tardi è stato recuperato il corpo privo di vita del 58enne, mentre il 32enne risulta ancora disperso nelle acque del Po. Sul posto anche i carabinieri.