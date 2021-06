La Storia di Reggio Emilia in libreria e in edicola

Dalla balena preistorica Valentina alla pandemia del terzo millennio: le mille storie impresse nel volto di Reggio Emilia danno vita al libro “La Storia di Reggio Emilia”, il nuovo straordinario capitolo, da oggi in libreria e in edicola, della saga storica giunta ad oltre 70 volumi ideata da Typimedia Editore.

Un viaggio nella Storia alla scoperta delle infinite testimonianze celate tra strade e piazze, impresse nelle facciate degli edifici e delle chiese, custodite nei musei e negli archivi della città. Tutto comincia cento milioni di anni fa, scrive l’autrice Barbara Curti nel suo appassionato racconto, in un immenso oceano abitato da enormi creature marine. Seguiamo i romani lungo la via Aemilia, assistendo alla crescita di un centro di scambi che in pochi secoli diventa Regium Lepidi, la città dei templi e della nobiltà, degli acquedotti e delle terme.

Tra miti e leggende, attraversiamo la città medievale ricca di monasteri, chiese, torri e canali, entriamo nella casa del poeta Ludovico Ariosto, incontriamo due grandi scienziati come Giovan Battista Venturi e Lazzaro Spallanzani. Poco dopo riviviamo le lotte per l’indipendenza e l’arrivo di Napoleone, passando poi per le due grandi guerre e il fascismo con le sue ferite, fino ai giorni del Covid-19.

“Questo libro è la storia millenaria di una comunità per lunghi secoli sottomessa all’alterno potere di imperatori e duchi, alle scorribande di conquistatori e mercenari.”, spiega Barbara Curti, “Una comunità che, nonostante tutto, ha saputo costruire le ragioni della propria identità locale, divenendo punto di riferimento nazionale nella costruzione dell’unità d’Italia e nella liberazione dal nazifascismo”.

“C’è un filo che non s’interrompe mai, neanche nelle fasi più buie, in questa narrazione”, commenta Luigi Carletti, presidente di Typimedia, “ed è quello del fare, del crescere, dell’andare oltre le difficoltà. In questo si riconosce il carattere di una città che non si arrende alle avversità e mette in campo le migliori energie. Una costante che emergerà soprattutto in epoca moderna”.

La Storia di Reggio Emilia (Typimedia Editore, 208 pag, € 14,90) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare il libro online sul sito www.typimediaeditore.it.