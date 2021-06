Reggio Emilia: 47enne straniero bloccato e denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni aggravate

ADV





Nella notte di ieri, personale della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia, su segnalazione della Sala Operativa è intervenuto, in Piazza dei Leoni per una lite in corso tra due stranieri.

Sul posto, gli operatori si sono imbattuti in uno dei soggetti coinvolti, V.S., classe ’82, nato in Sri Lanka, regolare sul territorio dello Stato, con precedenti di polizia per rissa e ubriachezza, con tracce ematiche verosimilmente ricollegabili alla lite non più in corso. L’altro contendente all’arrivo delle Volanti, si era già data alla fuga. Controllando le vie che circondano la Piazza, gli agenti hanno individuato la persona – accuratamente descritta da alcuni testimoni – che tentava di dileguarsi. Raggiunto questo veniva identificato in S.S., classe ’74, nato pure lui in Sri Lanka, regolare sul territorio nazionale. Interpellato circa la sua presenza rispetto all’intervento e alla fuga, gli operatori notavano come anche quest’ultimo fosse coperto di tracce verosimilmente ematiche. L’uomo ammetteva di essere stato protagonista delle lite per cui era stato chiesto l’intervento.

Dall’analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere della zona e dalle ricostruzioni convergenti di due testimoni, gli operatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti che vedeva coinvolto S.S. Questi, utilizzando una catena per bici, aveva colpito il volto del connazionale. E mentre l’aggressore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni aggravate, la presunta vittima è stata accompagnata presso il locale Pronto Soccorso a mezzo 118 dove ha trascorso la notte in ragione delle complicanze riscontrate per il ricovero.