Senza esito le ricerche del 32enne scomparso domenica nelle acque del Po a Boretto

ADV





Nonostante un ampio dispiegamento di risorse dei Vigili del Fuoco, con sommozzatori dotati di ecoscandaglio e ricognizioni aeree con elicottero, non hanno avuto esito le ricerche di Vasalica Felic Sucio, il 32enne rumeno scomparso ieri nelle acque del Po nel comune di Boretto dopo essersi tuffato in acqua per aiutare un connazionale 58enne che si trovava in difficoltà ed il cui corpo privo di vita è stato ritrovato qualche ora più tardi dai sommozzatori. Un terzo uomo è invece riuscito a guadagnare la riva e dare l’allarme. Le operazioni saranno sospese all’imbrunire per riprendere domani mattina.