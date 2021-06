Sorpreso mentre ruba all’interno di un’auto: poliziotti liberi dal servizio lo arrestano in flagranza

ADV





Due agenti liberi dal servizio, uno in forza alla Questura di Modena e l’altra a Bergamo, hanno sorpreso in via Rometta a Sassuolo uni straniero – poi identificato in un cittadino marocchino di 31 anni – mentre rovistava all’interno di un veicolo, parcheggiato sulla pubblica via. Il ladro per guadagnarsi la fuga ha opposto resistenza, innescando una colluttazione e cagionando un trauma policontusivo ad uno dei due operatori.

In una tasca dei pantaloncini aveva 14 euro in monete da 2 euro ed un carica-batterie per smartphone, rubati dall’autovettura, che su una portiera presentava segni di effrazione. L’uomo, che annovera precedenti di Polizia per furti in abitazione e su autovetture è stato arrestato. Come disposto dal Magistrato di turno, lo straniero è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.