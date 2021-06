Castelfranco Emilia, donna in arresto cardiaco salvata in strada alla Cavazzona grazie al defibrillatore automatico

ADV





Grazie al defibrillatore semiautomatico donato al Comune di Castelfranco Emilia in occasione del Natale 2019 dai commercianti di via Boldrini alla Cavazzona, e grazie alla prontezza di spirito di alcuni passanti, oggi una donna colpita da un arresto cardiaco in strada è stata salvata da conseguenze potenzialmente nefaste.

Erano da poco passate le 12.00 quando, all’altezza della Farmacia e del forno della Cavazzona, proprio in via Boldrini, una signora di 69 anni, mentre passeggiava, ha improvvisamente accusato un malore perdendo i sensi. Immediato l’allarme al 118 che, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica di San Giovanni in Persiceto, ha coordinato telefonicamente tutte le prime fondamentali manovre di soccorso. Uno degli infermieri in servizio nella centrale operativa di Bologna Soccorso, ha di fatto teleguidato in diretta i passanti che si stavano adoperando per aiutare la donna: prelevato il defibrillatore dal contenitore in plexiglass presente in strada, gli stessi, dimostrando uno straordinario senso civico e molto sangue freddo, hanno seguito dettagliatamente tutte le manovre indicate dall’operatore del box emergenza, procedendo così ad una defibrillazione precoce, nell’attesa dell’arrivo dei mezzi del 118, e consentendo al cuore della signora di riprendere un battito regolare nel giro di pochissimi minuti. Una volta arrivata l’automedica, la donna è stata stabilizzata e, in condizioni serie ma con respiro spontaneo, è stata trasportata in ospedale.

“I fatti di questa mattina dimostrano ancora una volta quanto sia importante un sistema di cardioprotezione capillare – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano aggiungendo che – siamo ovviamente felici che in quel determinato momento fosse presente e immediatamente disponibile un defibrillatore: l’arresto cardiaco, infatti, è uno di quei casi in cui il fattore tempo è assolutamente determinante. Certo, quando è stata fatta la donazione, l’auspicio era evidentemente che non dovesse servire mai augurando ottima salute a tutti, ma, nel contempo, l’obiettivo era anche quello di essere pronti nella malaugurata ipotesi si fossero palesate situazioni come quella odierna. Desidero pertanto rinnovare il mio grazie alla rete di commercianti per questa importantissima donazione, così come porgo il mio plauso al personale della centrale operativa del 118, e, ovviamente anche a tutte le persone che si sono attivate e che hanno di fatto salvato la vita a questa signora: mi adopererò personalmente per invitarle qui in Comune e rivolger loro il mio grazie, di persona. Infine – ha concluso – augurandomi che la signora possa riprendersi in perfetta salute in tempi rapidi, anticipo che nei prossimi giorni presenteremo un importante progetto legato alla cardioprotezione a cui sto lavorando da tempo e che vedrà la luce nelle prossime settimane”.