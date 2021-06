Castelnovo Sotto chiude il centro e le frazioni alla circolazione dei mezzi pesanti

ADV





Via il traffico pesante da Castelnovo di Sotto. Lo ha deciso il sindaco Francesco Monica che ha firmato un’ordinanza, in vigore a partire dal 30 giugno, che vieta la circolazione per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate all’interno del centro abitato del capoluogo e delle frazioni. Le eccezioni riguardano i camion diretti alla zona industriale e quelli che devono effettuare carico e scarico in zona residenziale.

Il provvedimento mira a diminuire il traffico pesante non necessario, riducendo così anche l’inquinamento che ne deriva. L’ordinanza comunale va a completare quella provinciale che riguarda la Sp39 e che fa riferimento al tratto, denominato via Claudia, compreso tra la rotatoria con la Variante Nord di Campegine e quella con viale Dante Alighieri, a Castelnovo di Sotto. Anche in questo secondo caso è stata vietata la circolazione ai mezzi pesanti.