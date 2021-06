Infortunio sul lavoro in un’azienda a Novellara, operaio muore schiacciato da un sacco di mangime

ADV





Un grave infortunio sul lavoro dalle conseguenze mortali si è verificato nella prima mattinata odierna all’interno di un’azienda ubicata in via Ampere nella zona industriale del comune di Novellara, dove ha perso la vita un operaio 58enne di Reggiolo.

Secondo una prima la ricostruzione investigativa operata dai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’AUSL di Guastalla intervenuti unitamente ai Carabinieri della Stazione di Novellara l’uomo, per cause ancora all’esatto vaglio, rimaneva investito e schiacciato da un sacco di mangimi da 12 quintali. A trovare l’operaio sotto il sacco alcuni dipendenti dell’azienda che hanno quindi prestato i primi soccorsi richiedendo l’intervento del 118. Giunti sul posto i sanitari non hanno potutio far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sull’accaduto proseguono le indagini e gli accertamenti da parte dai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’AUSL di Guastalla, coordinati dalla Procura reggiana.