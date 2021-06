TEDxModena 2021, il 3 luglio al Teatro Storchi

ADV





Alla quinta edizione di TEDxModena, in programma sabato 3 luglio a Modena, interverranno 11 speaker, che presenteranno sul palco del Teatro Storchi i propri talk, incentrati sul tema “VISION OF SUPER”. Si rinnova così anche quest’anno la partnership con Unimore e MUNER, che fin da subito hanno riconosciuto nel TEDxModena un’attività di Terza missione.

Il TEDxModena 2021 si inserisce quest’anno nella cornice del Motor Valley Fest, già ricca di eventi che animeranno la città di Modena nei giorni precedenti. Il tema, come anticipato, è “VISION OF SUPER”: visioni e idee che hanno il potere catalitico di cambiare il mondo. Sono leader dell’evoluzione tecnologica e sociale. Gli sviluppi evolutivi nella scienza, nella religione, nell’arte hanno tutti alla loro radice idee della mente che in seguito si realizzano attraverso atti fisici.

L’evento, organizzato dal team TEDxModena e diretto dal curatore e licenziatario TEDx Fabrizio Bulgarelli, è promosso da Unimore, Muner e Motor Valley Fest, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo e il patrocinio del Comune di Modena, Confindustria e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna del MIUR.

Il contributo ed il supporto scientifico di Unimore e MUNER sono affidati e diretti dal Prof. Giacomo Cabri, docente Unimore, con il supporto del Prof. Francesco Leali per MUNER.

Selezionati con molta cura dal Team del TEDxModena, gli undici speaker si avvicenderanno sul palco del teatro modenese, dalle ore 16.00, per parlare – al massimo 18 minuti ciascuno, secondo le regole imposte dal TED – di esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della scienza, della creatività, dell’imprenditorialità.

Gli speakers: Morena Bernardini, Ingegnere Aerospaziale Vice President Strategia ArianeGroup; Pierluigi Zampieri, Direttore Tecnico Veicolo in Ducati Motor Holding; Chiara Casotti, Community Organiser; Sherif El Sebaie, Esperto di diplomazia culturale; Barbara Milani, Maestra di Sci, Allenatore ed Istruttore Nazionale; Saverio Barbieri, Assegnista di Ricerca; Emanuel Ingrao, Imprenditore; Alberto Bezzi, CEO di Concentrazione; Matteo Macchioni, Tenore; Luca Vullo, Autore, Regista, Performer, Coach; Arianna Pacchiarotti, Direttore del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Ospedale Romano San Filippo Neri.

