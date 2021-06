Via Emilia, la strada dei Cantautori. Alessandro Balestri in finale

Domani sera, giovedì 1 luglio, un pezzettino di Castellarano parteciperà alla finalissima che si terrà a Sassuolo, nella splendida cornice di “Piazzale Della Rosa”, all’interno tra l’altro dei Giovedì sotto le Stelle, della terza edizione del concorso “Via Emilia, La Strada Dei Cantautori”.

Alessandro Balestri, nato a Sassuolo ma castellaranese di adozione oramai da molti ormai, porterà in finale “Lucio”, brano scritto assieme a un altro sassolese/castellaranese come Marco Baroni. È un brano che lui ama definire “autobiografico” perché sotto l’alter ego di Lucio racconta ciò che vive giornalmente proprio lui stesso, un semplice ragazzo emiliano che lavora in ceramica e mentre gira per l’azienda canticchia allegramente nella speranza che qualcuno possa riuscire a percepire la sua melodia.

All’interno della pagina ufficiale Facebook del concorso potete prenotare il vostro posto gratuito per la finale, è andare a sostenere Alessandro.