Cambio medico: si fa anche online

ADV





In occasione della cessazione dell’attività di un medico di medicina generale, l’Ausl ricorda che è sempre possibile inoltrare la richiesta di cambio medico anche senza muoversi da casa:

– attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE (www.fascicolo-sanitario.it), usando la funzione “Servizi on line – Cambio medico di famiglia”

– attraverso il modulo che può essere scaricato dalla pagina www.ausl.mo.it/cambiomedico e inviato via mail a sportelloonline@pec.ausl.mo.it o, in alternativa consegnato in Farmacia

– tramite portale web dell’Azienda USL (alla pagina www.ausl.mo.it/cambiomedicoonline) inserendo il codice fiscale e il codice di accesso personale ricevuto al proprio domicilio con la lettera di comunicazione della cessazione dell’attività del medico.

Resta comunque possibile effettuare la scelta del medico di medicina generale anche accedendo, tramite prenotazione telefonica dell’appuntamento, ai Punti unici di prenotazione e assistenza di base del proprio distretto, il cui elenco è disponibile sul sito Ausl (www.ausl.mo.it/prenotazione-assistenzadibase), così come è possibile consultare l’elenco dei medici disponibili su ciascun territorio (www.ausl.mo.it/medicidifamiglia).