ADV





Il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni in visita a Sassuolo. Ne danno notizia, tra le altre, la pagina fb ‘Gianfrancesco Menani Sindaco di Sassuolo’. Il Viceministro si è recato prima in Commissariato, poi in piazza Garibaldi e infine in Municipio, accolto dalla Giunta. «Le principali tematiche legate alla sicurezza», si legge sui social, oggetto del confronto tra gli Amministratori cittadini e il Sottosegretario, accompagnato dall’Onorevole Benedetta Fiorini.

«Giornata serrata – ha scritto sui social il consigliere regionale e comunale della Lega Stefano Bargi – sotto il caldo del luglio sassolese! Abbiamo accompagnato il Sottosegretario Nicola Molteni al Commissariato di Sassuolo insieme a Gianfrancesco Menani Sindaco di Sassuolo, per poi proseguire con un banchetto in Piazza Piccola, organizzato dai militanti della Lega Sassuolo, dove abbiamo iniziato la raccolta firme del Referendum sulla giustizia. L’incontro si è concluso con una chiacchierata sul tema della sicurezza presso il Comune di Sassuolo».