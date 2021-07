Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 5 luglio

ADV





Cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso al primo mattino per nubi basse sulla pianura in rapido dissolvimento; durante il resto della giornata cielo sereno con modesta attività cumuliforme pomeridiana lungo crinale appenninico. Temperature minime pressoché stazionarie, con valori intorno a 21/22 gradi nelle città ma di qualche grado inferiori a 20 gradi nelle aree rurali. Massime in leggero aumento con valori tra i 28 gradi della costa e i 32/33 gradi della pianura interna. Venti deboli occidentali al mattino, più sostenuti sul mare al largo, tendenti a divenire orientali sulle zone di pianura durante il pomeriggio con rinforzi di brezza lungo la fascia costiera. Mare mosso al largo al mattino, poco mosso lungo la costa.

(Arpae)