Tennis, torneo internazionale under 14 Memorial Rossini-Trofeo BPER

Partono domani mattina i tabelloni principali, maschile e femminile, del torneo internazionale under 14 Memorial Rossini-Trofeo BPER.

Dopo un week end intenso, che ha visto lo svolgimento dei tabelloni di qualificazione, tocca ora ai big scendere in campo. L’inizio degli incontri è previsto per le ore 9 e proseguiranno per tutta la giornata.

Per quanto riguarda la fase play out della serie B1 femminile, vittoria sofferta per le ragazze dello Sporting Club Sassuolo che hanno strappato la salvezza dalle mani del CT Argentario al doppio di spareggio con la vittoria della coppia Salvi/Curovich.

Domenica prossima toccherà alla B2 maschile contro il CT Davis 76 di Viterbo, già sconfitto all’andata per 6 a 0. In palio la promozione in B1.