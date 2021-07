Inrete Distribuzione Energia: iniziano i lavori sulla rete elettrica in prossimità di Spilamberto

Inrete Distribuzione Energia: iniziano i lavori sulla rete elettrica in prossimità di...

Iniziano in questi giorni i lavori sulla linea elettrica area di media tensione ‘Risaia’, che serve la zona di Spilamberto. I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, interverranno per rinnovare l’infrastruttura per un tratto di circa 4,5 km, dalla frazione di Ponte Guerro fino al Villaggio Artigiano.

L’intervento avrà la durata di 3 mesi circa e comporterà un investimento, a carico di Inrete, di circa 400.000 euro.

Durante le operazioni di rinnovo, saranno effettuate anche brevi interruzioni programmate del servizio elettrico, nell’area interessata.