Aeroporto di Pavullo, al via la fiera aeronautica internazionale

Per tre giorni Pavullo diventerà la capitale internazionale del volo: da venerdì 9 a sabato 11 luglio, infatti, presso l’Aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo nel Frignano, si svolgerà “VFR & FUN 2021”, la fiera aeronautica internazionale.

L’evento vede la collaborazione dell’associazione Piloti di Classe, che opera nel settore del volo da diporto sportivo, e della rivista VFR Aviation, ed è aperto non solo agli espositori, ma anche ad appassionati, simpatizzanti e semplici curiosi.

Durante la manifestazione, che prevede la presenza di oltre sessanta espositori e operatori sia italiani che esteri, si potranno visitare gli stand delle aziende costruttrici dei vari modelli di aeroplani, e di quelle di accessori e abbigliamento tecnico.

Sui piazzali dell’Aeroporto, inoltre, si potranno ammirare vari esemplari di velivoli VDS e AG ad ala fissa e ala rotante e tanti modelli delle principali aziende del settore.

Durante la fiera si svolgeranno anche numerosi incontri e convegni tra cui quello organizzato da Roma Drone Conference, l’evento professionale di riferimento nel settore dei droni in Italia.

In occasione dell’evento, in collaborazione con il Comune di Lama Mocogno, è stato attivato il locale campovolo dedicato ai velivoli minimali: i piloti saranno accolti dal personale del Comune, avranno speciali convenzioni per negozi, bar, ristoranti e attività ricettive oltre ad un servizio di navetta gratuito per l’Aeroporto di Pavullo.

“In ambito aeronautico, VFR & Fun sarà l’unica fiera internazionale che si svolgerà nel 2021 in Europa”, dichiara Roberto Gianaroli, presidente dell’Aeroporto di Pavullo, “un momento unico per tutti gli appassionati del settore, ma soprattutto per le industrie, italiane ed europee, che dopo due anni di assenza da eventi di questo spessore, potranno finalmente trovare uno spazio ideale per presentare i propri prodotti e le ultime novità tecnologiche frutto di ingenti investimenti in Ricerca e Sviluppo”.

“Inoltre, considerando il territorio locale”, continua Gianaroli, “si tratta di un evento che ci riporta a una situazione di normalità, per i contatti vitali con realtà turistiche e di business, in un contesto di relazione umana ed economica purtroppo sacrificato in questi due ultimi anni a causa dell’emergenza sanitaria; senza tralasciare il forte impatto economico che una fiera di questa portata riesce ad avere sul territorio montano in termini di presenze turistiche garantite sia dagli espositori e specialisti di settore aeronautico, che da quel turismo mordi e fuggi rappresentato dai tanti appassionati e dai curiosi attratti dall’unicità dell’esposizione”.

L’evento si svolgerà con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena, Provincia di Modena, Unione dei Comuni del Frignano, Comune di Pavullo nel Frignano, Aero Club Italia, Coni Emilia-Romagna, Confindustria Emilia Area Centro e CNA.