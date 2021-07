Ceramics of Italy torna a Coverings 2021

ADV





A Coverings 2021, la più grande fiera internazionale di piastrelle e pietre naturali in Nord America, Ceramics of Italy torna all’Orange County Convention Center (North Hall) di Orlando, Florida, dal 7 al 9 luglio, per presentare una serie di nuovissime collezioni di piastrelle in ceramica e grès porcellanato e prodotti per la posa. Organizzato da Confindustria Ceramica, il rinnovato stand – hub del padiglione italiano – costituisce un punto di accoglienza dedicato all’informazione sull’industria ceramica italiana e all’ospitalità all’insegna del Made in Italy.

Quest’anno i visitatori trovano una nuova versione dello stand di Ceramics of Italy (Stand 1441). Progettata da e+i Studio, l’area è stata concepita come un punto d’incontro in stile tutto italiano dove – fra tavoli e panchine in ceramica – è possibile gustare il vero caffè e gelato italiani, oltre che raccogliere tutte le informazioni riguardo a Ceramics of Italy e Cersaie.

Gli espositori italiani offrono ai visitatori la possibilità di scoprire un’ampia varietà di nuovi prodotti e di innovativi sistemi di posa, che riflettono le attuali tendenze nel mondo dell’architettura, dell’edilizia e del design. A seguito della pandemia, il bisogno di superfici facilmente pulibili ed igienizzabili non è mai stato così forte e, grazie proprio alle loro intrinseche qualità igieniche, le piastrelle di ceramica sono diventate un materiale da rivestimento molto ambito. In risposta alla crescente domanda di piastrelle di grande formato, i produttori italiani hanno sviluppato nuove collezioni con design iperrealistici ed espressivi, che spaziano da eleganti effetti marmo a colorati stili ispirati all’onice persiano. Queste lastre possono essere utilizzate anche per realizzare pavimenti e rivestimenti senza soluzione di continuità, nonché arredi personalizzati come controsoffitti, piani di lavoro, tavoli, isole, mobili bagno e altro ancora. I visitatori potranno altresì aspettarsi di trovare molti motivi decorativi e colorati ed effetti di materiali naturali, come cemento, legno e marmo, che rivaleggiano con l’aspetto del materiale a cui si ispirano grazie alla stampa ad alta definizione e agli innovativi smalti 3D. I produttori italiani offrono anche una vasta scelta di prodotti per esterni, dalle pavimentazioni in grès porcellanato agli innovativi sistemi per pavimenti sopraelevati.

Ceramics Of Italy partecipa all’annuale sessione “Global Tile Trends”, in cui esperti del settore discutono sulle nuove tendenze in materia di piastrelle di ceramica, mettendo in luce innovazioni riguardo materiali e tecnologia, design creativo e tanto altro.

Le aziende italiane che espongono a Coverings 2021 sono: Blustyle, Ceramiche Campogalliano, Cooperativa Ceramica d’Imola, Del Conca, Elios, EnergieKer, Eterno Ivica, Gruppo Romani, Happy House, Impertek, Infinity, La Fabbrica, La Faenza, Lea Ceramiche, Leonardo, Litokol, Mapei, Marazzi, Nuovocorso, Panaria, Pastorelli, Polcart, Ragno, Ceramiche Refin, Ceramica Rondine, Sichenia, Supergres e Tagina.