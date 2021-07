London 69, “Performing the Beatles” giovedì 8 luglio a Modena per Festival Mundus

London 69, “Performing the Beatles” giovedì 8 luglio a Modena per Festival...

Otto incredibili musicisti, in una formazione sempre diversa di data in data, per rendere omaggio alla più incredibile band della storia, The Beatles. Giovedì 8 luglio nella #zonalibera, il Giardino del Vibra di Modena alle ore 21:30 salirà sul palco una vera “All stars” band formata da: Roberto Dellera, Sebastiano Forte, Rachele Bastreghi, Andrea “Fish” Pesce, Lino Gitto e Federico Poggipollini.

Un intenso live strutturato in due parti: la riproposizione integrale del disco Abbey Road, forse il più significativo dell’intera produzione dei Beatles, e un viaggio insolito ed affascinante nelle rispettive carriere soliste, post-scioglimento dei “quattro di Liverpool”. Un significativo pezzo della scena alternativa italiana incontra, dal vivo, la storia della musica mondiale.

Il Festival MUNDUS è sostenuto dal Comune di Modena.

Info per acquisto e prenotazione biglietti

Ingresso € 10,00 con tessera ARCI (costo della tessera € 5,00)

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e presso le biglietterie in loco la sera dello spettacolo.

I voucher rilasciati da ATER Fondazione possono essere utilizzati per l’acquisto degli spettacoli in programma, attraverso i canali Vivaticket e nelle biglietterie abilitate.

Per Informazioni: Circolo Culturale Left / Vibra, info@vibra.tv, www.vibra.tv, Pagina facebook: vibra club – ATER FONDAZIONE, T. 059 340221, mundus@ater.emr.it, www.ater.emr.it, pagina Facebook: festivalmundus