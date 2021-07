Osservatorio Geofisico Unimore, giugno 2021: il quarto più caldo dell’intera serie storica misurata

ADV





Il consueto riepilogo mensile dei dati meteorologici a cura dell’Osservatorio Geofisico di Unimore vede il mese di giugno classificarsi come il quarto mese di giugno più caldo dell’intera serie storica misurata.

La temperatura media misurata in Piazza Roma è stata pari a 25.9°C, superando di ben 2.3°C la media climatologica del trentennio di riferimento (1991 – 2020).

La classifica quindi dei mesi di giugno più caldi vede il primo posto occupato dal giugno 2003 (con una temperatura media di ben 27.3°C, poi il 2017 ed il 2019 e infine al quarto posto il 2021.

Se facessimo un salto nel tempo a prima dell’anno 2003, troviamo il mese di giugno più caldo nel 1945 con una temperatura media di 24.3°C. Tutte le altre annate (dal 1860 al 2002) non hanno mai superato questo valore.

Il giorno più caldo del mese ha registrato 35°C. Questo dato non è da record, ma se ci spostiamo a prima del 2003, valori così elevati erano quantomeno rari.

Passiamo alle precipitazioni che sono state scarse questo mese. Il pluviometro di Piazza Roma ha misurato appena 16.2 mm di piogge, con un deficit rispetto alla climatologia di riferimento di ben l’84%. Il 10 di giugno risulta il giorno più piovoso del mese con 6.5 mm di precipitazioni.

All’opposto lo scorso giugno (2020) vide precipitazioni molto abbondanti, con 121.1 mm misurati dal nostro Osservatorio.

Giugno 2021 si conferma come da climatologia un mese molto soleggiato. Sono state misurate 300 ore di soleggiamento effettivo.

Presso la stazione di Modena Campus la temperatura media misurata è stata pari a 24.3°, variando tra una minima di 10° ed una massima di 35.7°C. Anche qui precipitazioni scarse con 22 mm di pioggia misurati.

Riguardo i dati di Reggio Emilia, la stazione meteo è in fase di manutenzione, presto tornerà operativa in pieno, nel mese di giugno ha fornito comunque dati utili e interessanti. Il giorno più caldo, il 21 giugno, il termometro ha raggiunto 35.7° mentre la mattina più fresca, il giorno 1, la temperatura minima è scesa a 11.3°C. La temperatura media mensile risulta di 24.6°C, le piogge assommano a 13.4 mm, decisamente scarse per il mese, peraltro tutte cadute nell’unico giorno con precipitazioni che di conseguenza è anche il più piovoso del mese, il giorno 7. Notevole che ben 23 giorni nel mese siano classificati come “giorni caldi”, ovvero con temperatura massima pari o sopra ai 30°C.

In Costa Rica, da dove giungono regolarmente i dati della Stazione biologica e meteoclimatica Italia Costa Rica, alla Riserva Karen Mogensen, è piena stagione delle piogge. Il clima è caldo umido, con una temperatura media mensile di 25.8°C, curiosamente simile a quella dell’Osservatorio Geofisico. Le temperature massime non sono andate oltre 33.4°C, si nota anche qua che in questi giorni Modena e Reggio Emilia sono ben più calde; preme sottolineare comunque che questa è solo una curiosità, i due climi sono molto diversi e il confronto reale non è significativo.

Le piogge sono quelle tipiche tropicali, 329.4 mm nel mese, con 54.0 mm caduti il giorno 12, che è il più piovoso del mese.

Ultime curiosità e dati, con le osservazioni di altre due stazioni sperimentali gestite dall’Osservatorio Geofisico di Unimore, ad uso di specifici progetti di ricerca:

Una stazione, in collaborazione col laboratorio EELAB del DIEF, si trova in un’area a norma WMO in Via Caruso a Modena, ai confini di Nonantola. La temperatura media di giugno segna 24.3 mm, il giorno piu caldo il termometro è salito a 35.3°C. Il dato interessante sono le piogge che, a causa di due forti temporali localizzati, qui assomano a 49.4 mm, con il giorno più piovoso, il 7, in cui il pluviometro ha raccolto 25 mm.

Un’altra stazione sperimentale è posta su un terrazzo del Policlinico di Modena, finalizzata a studi di vento e diffusione inquinanti. Qui la temperatura media, essendo su un edificio sopra la cosiddetta canopy urbana, è simile all’Osservatorio Geofisico, con 25.8°C. Nulla di particolare emerge dalle piogge e da altri parametri.