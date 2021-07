30.000 € per la messa in sicurezza dei giochi nelle aree verdi scolastiche sassolesi

30.000 € per la messa in sicurezza dei giochi nelle aree verdi...

30.000 € per il Progetto di “Messa in sicurezza attrezzature ludiche e arredi installati all’interno delle aree verdi scolastiche comunali”: li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo, nella seduta di ieri, attraverso l’apposita delibera in corso di pubblicazione all’albo pretorio.

Scopo del progetto è quello di effettuare operazioni di messa in sicurezza delle strutture presenti all’interno delle aree verdi scolastiche comunali con l’obiettivo di riportare le stesse in buono stato di conservazione e fruizione avviando, nel contempo, già in questa prima tranche di lavori per le attrezzature non più recuperabili, alcuni interventi di demolizione.

Le attività di rimozione delle attrezzature non più a norma e installate in media una ventina di anni fa, sulle quali negli ultimi anni sono stati effettuati interventi manutentivi ordinari e straordinari sia ad opera della squadra operai SGP che da ditte specializzate, saranno pianificate c/o la Scuola elementare “San Giovanni Bosco”, la materna “I. Calvino” e il “Nido Parco”.

Gli obiettivi che si vorranno raggiungere saranno quindi: rendere i beni funzionali all’uso cui sono adibiti, ottenendone la disponibilità a offrire il servizio cui sono destinati e riportando le aree ad una condizione di fruibilità e sicurezza; adoperarsi in modo che gli interventi manutentivi di qualsiasi priorità siano effettuati tempestivamente e con diminuzione dei costi; evitare e prevenire, salvo cause di forza maggiore, pericoli alla incolumità degli utenti o danni patrimoniali; innalzare il livello di protezione dei più piccoli contro i rischi di infortunio durante il gioco (nel rispetto delle norme UNI).

L’elenco delle aree verdi oggetto di manutenzione è il seguente: Nido Sant’Agostino, Viale Udine; Nido San Carlo, Viale San Marco; Nido Parco, Via Padova; Materna Peter Pan, Via Frati Strada Alta; Materna Italo Calvino, Via Bellavista (San Michele dei Mucchietti); Materna San Carlo, Via San Marco; Materna Sant’Agostino, Viale Trieste; Materna Andersen, via Basilicata; Materna Centro Storico “Villa Chicchi“, Via Mazzini; Materna Walt Disney, Via Pisano; Materna Rodari, Via Indipendenza; Materna Don Milani, Via Albinoni;

Materna Peter Pan, Via Ticino; Elementare Don Gnocchi, San Michele; Elementare Sant’Agostino, Via La Spezia; Elementare Vittorino Da Feltre, Viale 28 Settembre; Elementari San Giovanni Bosco, Via Refice.