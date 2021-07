Focolaio di Covid alle ex Reggiane, previsto per tutti l’isolamento in una struttura dedicata

Focolaio di Covid alle ex Reggiane, previsto per tutti l’isolamento in una...

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che si è verificato un focolaio di COVID tra persone in condizioni di marginalità che frequentano la zona delle ex Reggiane a Reggio Emilia. I casi positivi sono attualmente 14 e per tutti è stato previsto l’isolamento in una struttura dedicata. Al momento non si registrano situazioni di particolare criticità e gravità clinica.

La zona delle ex Reggiane è stata al centro di interventi di prevenzione contro la diffusione del COVID da aprile 2020, grazie ad un progetto in rete tra operatori del socio-sanitario e del mondo del volontariato. Questo ha permesso la tempestiva individuazione dei casi di positività e di tutte le azioni conseguenti.

Gli interventi di prevenzione e contenimento della diffusione del virus sono sempre stati svolti in stretta sinergia con il Comune di Reggio Emilia e prosegue l’attività di tamponi e vaccinazioni che, ad oggi, ha permesso di vaccinare 40 persone.

Attraverso il progetto Reggiane Off, avviato nei mesi scorsi e che coinvolge Comune di Reggio Emilia, Azienda Usl, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, Regione Emilia-Romagna, Stu Reggiane spa, Caritas e rete del Volontariato reggiano, sono già fuoriuscite dal contesto di forte marginalità e degrado delle ex Reggiane oltre 30 persone, inserite nei percorsi di accoglienza ed inclusione dei Corridoi umanitari locali.