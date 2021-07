“Spilamberto En Plein Air” (10 e 18 luglio)

ADV





Prosegue “Spilamberto En Plein Air”, un progetto di riqualificazione commerciale e marketing territoriale che proseguirà fino ad inizio ottobre.

Da via Roncati a piazzale Rangoni verranno allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permetteranno di godersi la bellezza del Centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, ovviamente nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza e il rispetto delle distanze. Il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione. Quest’anno il progetto si amplia coinvolgendo via Obici, e con illuminazione ad hoc, il Parco degli Antichi Mestieri e l’area verde di Piazza Leopardi. Importante sottolineare che per la prima volta sarà anche illuminato il sentiero del parco della Rocca che porta al cancello che si apre sul Percorso Natura. In questi luoghi e nel Parco del Guerro a San Vito saranno calendarizzati diversi eventi, tutti comunque di piccole dimensioni e facilmente presidiabili.

Venerdì 9 luglio alle 20.30 nel Cortile d’Onore della Rocca Rangoni “La Collettività è ancora un valore?”. A cura dell’Associazione Centro Studi Discontinuo.

Conferenza: dialogo e confronto sull’importanza e il valore di far risorgere questo sentimento di unione e appartenenza. Relatore: Antonio Avallone Sindacalista CGIL presso la Camera del Lavoro Modena.

Per info e prenotazioni: centrodiscontinuo@gmail.com; facebook centrodiscontinuo; whatsapp 348/1682500.

Sempre venerdì 9 luglio alle 18.30 in Centro storico “Teatro in bottega”, in collaborazione con Etcetera Soc. Coop. Passeggiata teatralizzata alla scoperta delle botteghe storiche Info e prenotazioni: https://etceteralab.it/it/calendario-eventi.html.

Sabato 10 luglio alle 17.30 nel Cortile d’Onore della Rocca Rangoni presentazione del libro dal titolo “IO una brava mamma? Incredibile, lo so’! di Vanessa Chiesi” a cura dell’Associazione Centro Studi Discontinuo.

Un dialogo di cuore fra la scrittrice, la Dottoressa Vanessa Chiesi, e tutte le mamme, dove nel raccontare la sua crisi nel ruolo di mamma single, ha riscoperto una Vanessa nuova, differente, e piena di risorse… Consigli diretti e pratici sul dialogo con i figli adolescenti.

Sabato 10 luglio, alle 19.30, al Parco del Guerro di San Vito “Pic-Nic in Famiglia”, a cura di Vivi San Vito, Polivalente San Vito e Circolo Famiglia. Per prenotazioni Elly Bar 059-7141523.

Sabato 10 e domenica 11 luglio per tutta la giornata nel Parco della Rocca Rangoni “Chiamata alle arti”. Laboratori artistici, inaugurazione della mostra “Li occhi pur qua giù al fondo” in occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante, inaugurazione del progetto “Prospettive” con residenza artisti all’interno della Rocca Rangoni fino alla fine di luglio.

Per maggiori informazioni www.comune.spilamberto.mo.it.

Arriva poi a Spilamberto, grazie al Mercatino di Via Obici, la mostra internazionale “Sarajevo. 20 anni dopo l’assedio”. 18 scatti di Alex Elena, fotografo, musicista e producer di artisti come Lili Allen e Alice Smith, immortalati durante un suo nuovo viaggio nella capitale bonsniaca, nel 2014.

In mostra in via Obici tutti i weekend dal 25 giugno all’8 agosto, le foto, vere e proprie opere d’arte, saranno poi acquistabili e saranno cedute con certificato di autenticità. Tutto, come sempre, a scopo benefico a favore del CRA (casa di riposo) di Spilamberto.

Sabato 10 luglio, alle 21, nel Cortile d’Onore della Rocca Rangoni, il giornalista Riccardo Jannello incontrerà il fotografo Alex Elena, che racconterà della sua esperienza nella capitale bosniaca e della sua collaborazione con Bruce Dickinson, frontman degli Iron Maiden. Durante la serata saranno proiettati spezzoni di “Scream for me Sarajevo”, il docufilm di Tarik Hodzic, con Bruce Dickinson, che racconta del memorabile concerto sotto le bombe del 1994.

Lunedì 12 luglio dalle 19 in Parrocchia a San Vito “Cena in Parrocchia” (su prenotazione chiamando Fabio 334/1899139).

Lunedì 12 luglio alle 20.30 nel Cortile della Biblioteca P. Impastato rassegna letteraria “Spilamberto Racconta” con la presentazione del libro: “In cammino” di Alessandro Leonelli. A cura della Libreria Il Pianeta Arcobaleno. Info e prenotazioni: 059/2270030 ilpianetaarcobaleno@gmail.com.

Lunedì 12 luglio arriva “Cinema sotto le Stelle 2021” con “Pride” diretto da Matthew Warchus. In occasione del Pride di Londra del 1984 Mark Ashton, giovane attivista gay e membro della Young Communist League, ha l’idea di raccogliere fondi per sostenere la lotta e il lungo sciopero dei minatori, vessati dalle scelte politiche della premier Margaret Thatcher.

Per info Ufficio Cultura; tel. 059/789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it; www.comune.spilamberto.mo.it.

Prenotazioni su evenbrite cercando l’evento “Cinema sotto le stelle Spilamberto 2021”.

Martedì 13 luglio alle 20.30 nel Cortile della Biblioteca P. Impastato rassegna letteraria “Spilamberto Racconta” con la presentazione del libro “Tre” di Giuseppe Leonelli. A cura di Libreria Il Pianeta Arcobaleno. Info e prenotazioni: 059/2270030 ilpianetaarcobaleno@gmail.com.

Sempre martedì 13 luglio alle 21 “I martedì di Piazza Leopardi” con “Banda sotto le stelle” in collaborazione con il Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto.

Mercoledì 14 luglio alle 21 nella Corte d’Onore di Rocca Rangoni “Concerto musica classica: Elicia Silverstein violino”. In collaborazione con Amici della Musica di Modena. Rassegna Note di Passaggio – Arabesque.

Sempre mercoledì 14 luglio dalle 18 Vignaioli Contrari e Slow Food Vignola e Valle del Panaro presentano “Calici in Rocca: l’aperitivo contrario”: nella cornice del giardino pensile di Rocca Rangoni, un aperitivo contrario con degustazione di una selezione dei vini partecipanti all’edizione online di Vignaioli Contrari 2021 accompagnati dalle crescentine tradizionali con formaggi e salumi del nostro Appennino. Per info e prenotazioni: eventi@vignaiolicontrari.it oppure Mirco 335 5883435

Giovedì 15 luglio alle 21 “La Rocca dei bambini – parco di Rocca Rangoni” con “Il castello di Tremalaterra” in collaborazione con Compagnia L’Aprisogni. Info e prenotazioni (obbligatoria): cell. 347/4910867.

Venerdì 16 luglio alle 21 nel parco di Rocca Rangoni SpillainJazz insieme ai Grooving Birds che presenteranno il disco “Amarcord”.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio “Spilamberto Buskeat Festival”, iniziativa organizzata dall’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo.

Le informazioni dettagliate sulle iniziative sono disponibili sul sito www.comune.spilamberto.mo.it.