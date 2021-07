Da lunedì senso unico alternato a Ponte Vettigano

ADV





La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì prossimo, 12 luglio, nell’ambito dei lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la Sp 30 e via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano tra i comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia, sarà nuovamente istituito un senso unico alternato, regolato da semaforo, con limite di velocità a 30 Km/ora, con deviazioni al traffico veicolare.

La rotatoria di Ponte Vettigano, che risolverà uno dei punti più critici della viabilità provinciale, costerà 650.000 euro, finanziati per 449.000 euro dalla Provincia (mediante i proventi delle contravvenzioni stradali) e, con 67.000 euro a testa, dai Comuni di Rio Saliceto, Campagnola e Fabbrico.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.