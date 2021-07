Sport paralimpico, ‘Obiettivo Tricolore’ attraversa l’Emilia-Romagna e domani fa tappa a Reggio Emilia

ADV





La seconda edizione della staffetta Obiettivo Tricolore ideata lo scorso anno da Alex Zanardi come simbolo di un’Italia che si ritrovava dopo il lockdown, arriva in Emilia-Romagna, dove attraverserà città e paesi fino al 12 luglio.

L’arrivo della staffetta a Reggio Emilia è previsto in piazza Prampolini, alle ore 18.30 di domani, venerdì 9 luglio, alla presenza di autorità e di Giorgio Cimurri, che ha collaborato nell’organizzazione della tappa. E’ il secondo anno che Obiettivo Tricolore fa tappa a Reggio Emilia, a testimonianza del grande entusiasmo manifestato per questa manifestazione che racchiude un forte messaggio sociale. Sabato 10 luglio è prevista invece la tappa Castellarano–Maranello.

Protagonisti di questa grande impresa sono i 70 atleti paralimpici di Obiettivo3, il progetto di reclutamento e avviamento allo sport paralimpico ideato da Zanardi nel 2017, che si passeranno di mano quel testimone ricevuto lo scorso anno dal loro capitano, in sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche.

Dopo Piacenza, la staffetta riparte oggi, con il preparatore atletico di Obiettivo3 Francesco Chiappero, che raggiungerà Giocampus a Parma. Ci saranno anche altri atleti di Obiettivo3 come Pier Alberto Buccoliero, Michele Grieco, Veronica Frosi, Silvana Vinci, Flavio Gaudiello.

Nel pomeriggio di oggi, da Parma partirà Ana Maria Vitelaru, pluricampionessa italiana di handbike (categoria H5), due volte medaglia d’argento ai Mondiali 2021 e due volte medaglia di bronzo ai Mondiali 2018, che raggiungerà alle 18 piazza del Municipio a Castelnovo di Sotto.

Domani da Parma, partirà inoltre Veronica Frosi, l’handbiker parmigiana, campionessa italiana di crono nel 2018 e vice campionessa nel 2019, che pedalerà fino a Reggio Emilia, affiancata dal suo allenatore Enrico Olivieri.

L’arrivo di Veronica è previsto in piazza Prampolini, a Reggio Emilia, alle ore 18.30.

Sabato 10 luglio è prevista invece la tappa Castellarano–Maranello,

che verrà ricoperta dall’handbiker modenese Andrea Meschiari, mentre

domenica 11 luglio da Maranello ripartiranno in direzione Bologna l’handbiker Alex

Labindi in compagnia del campione olimpico di Maratona ad Atene 2004 Stefano Baldini. La loro frazione completerà il percorso della staffetta verde, partita il 6 luglio da Verrès in Val d’Aosta.

A Bologna, città natale di Alex Zanardi, confluiranno tutte e tre le staffette: oltre alla verde, arriverà la rossa partita il 4 luglio da La Villa (Bolzano) in occasione della Maratona dles Dolomites con i ciclisti rodigini Pierluigi Bonafin e Michela Dal Bianco e l’attore e comico Paolo Kessisoglu in arrivo da Altedo, e la bianca partita il 5 luglio da Lecco che arriverà da Cento (Ferrara) con la ciclista milanese Cristina Nuti. Ai Giardini Margherita di Bologna l’arrivo delle tre staffette sarà atteso da un villaggio sportivo, aperto dalle ore 9 alle 17. La staffetta ripartirà lunedì 12 luglio dal Centro Protesi Inail di Budrio e si dirigerà verso l’Istituto di Montecatone Ospedale di Riabilitazione, per poi proseguire lungo lo Stivale in un unico grande serpentone tricolore fino a Catania dove l’arrivo è previsto per domenica 25 luglio, dopo aver completato 3.000 chilometri, attraversato 18 regioni e compiuto 54 tappe.