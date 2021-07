Torneo Internazionale Combined Tennis Europe Junior Tour, Memorial Rossini-Trofeo Bper

ADV





Inizia questa mattina lo sprint per la conquista del gradino più alto del podio del Memorial Rossini Trofeo BPER Banca, torneo internazionale giovanile Tennis Europe Junior Tour Combined Under 14, giocato sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo.

Ieri si sono giocati i quarti di finale, maschili e femminili, dei tabelloni di singolare che hanno determinato i pretendenti alle finalissime. Nel maschile, la parte alta del tabellone vedrà opposti due italiani, Vito Antonio Darderi, prima testa di serie, contro Alex Guidi proveniente dalle qualificazioni. Nella parte bassa del tabellone, l’altra semifinale sarà fra il rumeno Matei Todoran, seconda testa di serie, e l’italiano Michele Mecarelli nr.3 del seddeng.

Risultati quarti di finale maschili: Darderi batte Ngantcha Lliso 62 62, Guidi batte Chiavuzzo 62 60, Mecarelli batte Pecorini 36 64 75 e Todoran batte Ciurnelli 64 63.

Per il tabellone femminile la semifinale della parte alta vedrà opposte Emma Scaldalai, nr.1 del tabellone, contro Daria Raimondo nr.6 mentre nella parte bassa scenderanno in campo opposte Sveva Pieroni e Carlotta Bassotti che è riuscita a interrompere la corsa verso la finale della testa di serie numero 2, l’ucraina Stefaniya Pushkar.

Risultati quarti di finale femminili: Scaldalai batte Segattini per ritiro, Raimondo batte Gentili 63 61, Pieroni batte Pistola 26 63 64 e Bassotti batte Pushkar 63 64.

Sempre ieri si sono giocate le semifinali del doppio maschile e la finale del doppio femminile. I primi a scendere in campo, in contemporanea, sono stati i maschi con la coppia Leti Messina/Marigliano che ha avuto la meglio sul tandem Basile/Mecarelli, seconda testa di serie, per 60 63 e la coppia Todoran/Urzica, nr.1 del tabellone, che ha sconfitto per 62 16 10/8 la coppia Darderi/Vernò nr.3.

A seguire sono scese in campo, per la finale, le coppie Pushkar/Vavrova e Bassotti/Scaldalai, rispettivamente prima e seconda testa di serie del tabellone femminile, al momento di andare in stampa l’incontro era ancora in corso, vi daremo notizia del risultato finale nel prossimo articolo.

Per la cronaca la coppia Pushkar/Vavrova è approdata alla finale sconfiggendo la coppia Gasparini/Segattini 45 rit. e la coppia Bassotti/Scaldalai ha sconfitto la coppia Galietta/Mais per 61 62.

Il programma della giornata odierna avrà inizio alle ore 11 con le semifinali di singolare maschile, Darderi contro Guidi e Mecarelli contro Todoran. Non prima delle ore 15 scenderanno in campo le semifinali femminili, Scaldalai contro Raimondo e Pieroni contro Bassotti. Non prima delle 18,00 si giocherà la finale del doppio maschile.

Sabato sarà la volta delle finalissime, la prima sarà quella femminile alle ore 10,30 e nel pomeriggio alle ore 17 quella maschile.

L’ingresso allo Sporting Club Sassuolo, per seguire gli incontri odierni, sarà, come sempre libero, sempre in osservanza dei protocolli anti covid-19.

Sul sito www.fitmodena.com troverete tutti i tabelloni aggiornati e gli orari di gioco.