Carpi, il sindaco ringrazia i Presidenti Sassoli e von der Leyen

A seguire il testo della lettera del Sindaco Alberto Bellelli ai Presidenti Sassoli e von der Leyen, per ringraziarli della partecipazione alla cerimonia di ieri per commemorare il 77° anniversario dell’eccidio di Fossoli.

Carissimi Presidenti,

voglio rinnovarvi in modo formale e pubblico la gratitudine per aver partecipato alla commemorazione dell’eccidio di Cibeno: ieri è stata una giornata storica per la mia

città e per il mio Paese, e anche per l’Unione Europea, come idea e come istituzioni.

Credo con questo ringraziamento, alle vostre persone e agli organismi che rappresentate, di interpretare anche i sentimenti di tutti gli Enti e le persone che hanno vissuto insieme a noi la cerimonia: dai familiari delle vittime al Governo Italiano, dalla Fondazione Fossoli alla Regione, a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa con la presenza o con l’impegno organizzativo – perciò vi chiedo di estendere la nostra riconoscenza a tutti i vostri collaboratori che nelle settimane scorse hanno lavorato intensamente con i nostri referenti per preparare tutto al meglio.

E’ stata un giornata serena e bella, pur nella commozione e nella tristezza dei tragici fatti che abbiamo ricordato, e dopo momenti come così mi convinco oltremodo che luoghi come Fossoli dovranno essere sempre più nell’agenda dell’Europa e nel cuore dei suoi cittadini: in ogni caso, il Campo e il Museo saranno sempre aperti per quanti vorranno proseguire lo stesso percorso di cui ieri abbiamo condiviso, onorati, un tratto con voi.

Viva l’Europa unita e libera!

Un fraterno abbraccio.

Alberto Bellelli,

Sindaco di Carpi