Un video diffuso sui social Ausl in cui l’astronauta originario di Zocca si rivolge in particolare alla sua generazione di over60

L’astronauta Maurizio Cheli: “vaccinatevi contro il covid come ho già fatto io”

Un appello alla vaccinazione sobrio ma autorevole quello che arriva dall’astronauta di Zocca Maurizio Cheli che punta ad arrivare al cuore di chi ha seguito le sue imprese. I coetanei over 60, certo, ma anche tutti coloro che possono trovare, da parte di una figura del suo spessore, uno stimolo in più per vincere la titubanza. Classe 1959, nel 1996 Cheli partecipò ad una missione spaziale a bordo dello Space Shuttle Columbia, primo italiano a ricoprire il ruolo di mission specialist.

“Se il personale sanitario è quello che può rispondere in maniera esaustiva e competente a tutte le domande sull’efficacia e la sicurezza della vaccinazione – dichiara Silvana Borsari, direttrice sanitaria Ausl – è vero che ciascuno di noi può testimoniare in prima persona una scelta fatta per la protezione di sé stessi e degli altri. Ringrazio Maurizio Cheli che ci ha regalato questo video che è anche una bella dimostrazione di vicinanza ai nostri operatori”.