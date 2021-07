Bologna: vende alcolici in orario non consentito, negozio di vicinato dovrà chiudere alle 18 per sei mesi

Bologna: vende alcolici in orario non consentito, negozio di vicinato dovrà chiudere...

Le segnalazioni dei cittadini e i controlli della Polizia Locale hanno rilevato la violazione sistematica del divieto di vendere alcolici negli orari non consentiti da parte di un negozio di vicinato di via San Donato, sanzionato più volte e responsabile di una situazione problematica dal punto di vista della sicurezza. Per queste ragioni il Sindaco ha firmato un’ordinanza, notificata oggi mercoledì 14 luglio 2021, che impone al titolare dell’esercizio di vicinato la chiusura dalle 18 alle 7 del giorno successivo, tutti i giorni fino al 10 gennaio 2022.