Castelnuovo, alla scoperta delle stelle al Parco Rio Gamberi

Occhi al cielo per ammirare lo spettacolo offerto dalla volta celeste. Venerdì 16 luglio sarà il Parco Rio Gamberi ad ospitare il primo appuntamento dell’estate di “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”, incontro di osservazione del cielo organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone, guidato da Michele Donà del Planetario di Modena.

Muniti di pazienza e grazie alle “dritte” di Donà, i partecipanti potranno scoprire le creature fantastiche disegnate nelle stelle: l’orsa e il suo guardiano, lo scorpione, il cigno, l’aquila e il delfino. Al termine della serata, i partecipanti avranno l’occasione di osservare la luna e gli altri oggetti celesti al telescopio.

L’appuntamento è per le 21 di venerdì 16 luglio, con ritrovo alle 20.45 presso il parcheggio di via Monte Calvari; è consigliato portare un telo per partecipare all’incontro stando seduti a terra. L’iniziativa è gratuita su prenotazione, per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134.

La seconda data di “E quindi uscimmo a riveder le stelle” è in calendario il 9 settembre presso il Parco Grizzaga di Montale.