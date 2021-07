“Vuoti d’amore” di NoveTeatro venerdì 16 sul palco del Cortile dell’Orologio a Reggio

ADV





“Una commedia che non lascia scampo ai sentimenti. Un tuffo nei ricordi di due persone. Un viaggio all’interno di una passione comune: quella per il teatro. Perché essere attori non è solo un lavoro, è vita. Con i suoi momenti divertenti e quelli di sconforto, le gioie e le fatiche”.

Raccontano così il loro lavoro Gabriele Tesauri ed Elisa Lolli, autori, registi ed interpreti di questo spettacolo prodotto da NoveTeatro di Novellara, che segna il sesto appuntamento della nostra rassegna estiva di teatro sotto l’ombra del grande gelso nel Cortile dell’Orologio, il prossimo venerdì 16 luglio alle 21:30. Una commedia d’amore che il pubblico potrà fruire tramite l’uso di cuffie senza fili (fornite all’ingresso), per potersi avvicinare ancora di più a quei frammenti di vita portati in scena dagli attori.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 16 luglio alle 21:30 presso il Cortile dell’Orologio di via Massenet 23 a Reggio Emilia. Il prezzo del biglietto è di € 10,00, acquistabile all’ingresso. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, numero attivo dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.

Il cartellone completo di RIFUGI Stagione Estiva è disponibile su www.mamimo.it