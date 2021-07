Modena Calcio, i saluti dell’Amministrazione comunale alla squadra in partenza per il ritiro

Modena Calcio, i saluti dell’Amministrazione comunale alla squadra in partenza per il...

ADV





“In bocca al lupo per la nuova stagione” e, soprattutto, un augurio di buon lavoro in vista di un campionato che, come auspicano tutti i sostenitori dei colori gialloblù, possa vedere il “nuovo” Modena calcio ritornare competitivo davanti ai propri tifosi. Lo ha affermato l’assessora allo Sport Grazia Baracchi incontrando nella mattinata di oggi, giovedì 15 luglio, i calciatori, lo staff tecnico e la dirigenza della squadra in partenza per il ritiro pre-campionato di Fanano.

Nell’incontro, avvenuto nel piazzale dello stadio cittadino “Alberto Braglia”, l’assessora ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale al club calcistico che nelle scorse settimane ha visto l’imprenditore Carlo Rivetti e la sua famiglia rilevare la totalità delle quote societarie. Baracchi si è soffermata brevemente con gli atleti e con i tecnici, alcuni dei quali ingaggiati nei giorni scorsi (i neo-arrivati hanno ricevuto dall’assessora il “benvenuto” in città), augurando a tutti di “crescere come gruppo, nel rispetto del ruolo di ciascuno, e di far divertire e sognare chi sostiene il Modena calcio”. Inoltre, ha auspicato di “poter rivederci allo stadio insieme ai tifosi, pur con le attenzioni dovute alle misure anti-Covid. Abbiamo bisogno di ritrovare lo sport nei suoi luoghi e non solo sugli schermi”. Infine, l’assessora Baracchi ha posato per una foto ufficiale con l’intero gruppo, che poco più tardi è partito in direzione dell’Appennino.