Corretti comportamenti per preservare la risorsa idrica

In questo periodo di penuria di precipitazioni e di elevate temperature, richiamiamo l’attenzione della cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare per preservare la risorsa idrica.

Un uso corretto della stessa è infatti una necessità primaria e rappresenta un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future: l’acqua è una risorsa essenziale per la vita e deve essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto durante la stagione secca.

Al fine di prevenire situazioni di crisi idrica nella stagione estiva si invitano tutti i cittadini ad un uso razionale e corretto dell’acqua, al fine di evitare inutili sprechi. In particolare si raccomanda di:

controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte;

usare in casa dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangigetto per i rubinetti e i riduttori nelle vaschette del WC;

attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori di umidità che evitino l’avvio dell’irrigazione quando non necessario;

usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;

preferire per l’igiene personale l’uso della doccia, in alternativa al bagno;

non lasciare scorrere inutilmente l’acqua del rubinetto in occasione di piccole operazioni quotidiane (es. lavaggio dei denti o rasatura)

non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo ed utilizzare ad esempio l’acqua derivante dal risciacquo delle verdure per innaffiare le piante.

Si raccomanda infine di evitare di utilizzare l’acqua potabile prelevata dalla rete idrica dalle 8 alle 21 per usi extra-domestici, in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini, lavaggio automezzi, nonché il lavaggio di aree cortilive e piazzali.

“Sono semplici accorgimenti – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – piccoli gesti quotidiani che contribuiscono ad evitare grandi problemi per il futuro. Invito tutti a metterli in pratica per il bene nostro e dei nostri figli”.